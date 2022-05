Ulmer: „Momente, an die ich mich ewig erinnere“

Maximilian Wöber (Salzburg-Verteidiger)

„Es hat sich nicht so eindeutig angefühlt, wir haben hart kämpfen müssen für jede Chance. Ried wollte es von Anfang an zu einem richtigen Kampfspiel machen, da haben wir einmal ein paar Minuten gebraucht, bis wir uns reingefunden haben. Umso länger das Spiel gedauert hat, umso mehr Chancen haben wir uns auch herausgespielt. Ich glaube, wenn man dann alle Chancen sieht, die wir verschossen haben, ist es so gerechtfertigt. Es fühlt sich richtig geil an, das werden wir heute richtig feiern.“