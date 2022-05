Red Bull Salzburg ist europaweit einzigartig

Serienmeister gibt es in Europa einige. Allen voran den FC Bayern und Ludogorez Rasgrad, die seit einem Jahrzehnt in ihren Ligen in Deutschland sowie Bulgarien dominieren. In Österreich ist Salzburg seit einer gefühlten Ewigkeit das Maß aller Dinge. Was den rot-weiß-roten Branchenprimus von allen anderen Klubs in Europa - und darüber hinaus - abhebt, ist die Tatsache, dass die Bullen auch im nationalen Cup über Jahre hinweg eine beeindruckende Konstanz an den Tag legen und regelmäßig die 70 Zentimeter hohe und rund zwölf Kilogramm schwere Siegertrophäe mit nach Hause an die Salzach nehmen. Seit 2012 feierte Salzburg acht Triumphe - heute (17) soll in der Wörthersee-Arena in Klagenfurt gegen Außenseiter SV Ried der neunte Streich binnen einer Dekade fixiert werden.