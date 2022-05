Filmemacher aus Europa bei Wettbewerb prämiert

Mit der wenig idyllischen Urlaubsgeschichte eines polnischen Paares in einem süditalienischen Ferienhaus - der Film trägt den Titel „Cicha Ziemia/Silent Land“ - hat Aga Woszcynska beim internationalen Filmfestival Crossing Europe in Linz am Sonntagabend den mit 5.000 Euro dotierten Preis in der Kategorie Spielfilm gewonnen. Der Preis für die beste Dokumentation ging an „Tvornice Radnicima/Factory to the workers“, einen Film über den Überlebenskampf einer kroatischen Fabrik.