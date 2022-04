Grüne Spitze ohne Debatten in Hochstimmung

Ein Thema wurde beim Bundeskongress völlig ausgespart: die Vermögenssteuern, die Sozialminister Johannes Rauch in einem „profil“-Interview wieder ins Spiel gebracht hatte. Wenig überraschend, kam von der ÖVP die reflexartige Ablehnung des Vorstoßes. Dass die Grünen damit - ohne Not - eine neue Baustelle in der ohnehin belasteten Koalition aufmachen, ist ihnen anscheinend egal. Darauf kommt es jetzt auch nicht mehr an, scheinen sich die Grünen zu denken. Und tatsächlich wird auch dieser Streit die Regierung nicht sprengen.