Babyalarm beim LH-Vize Haimbuchner rückt näher

Falls LH-Vize Manfred Haimbuchner seinen FPÖ-Oberchef Herbert Kickl heute, Sonntag, im Bierzelt am Urfahranermarkt sitzenlassen sollte, dann hat das nichts mit Politik zu tun und man muss keinen Konflikt hineininterpretieren: Haimbuchners Ehefrau Annette hat am 8. Mai den Geburtstermin. Aber es könnte nun jeden Tag so weit sein, dass das Töchterchen zur Welt kommt, das Gerüchten zufolge den Namen der Mutter und deren Mutter tragen wird.