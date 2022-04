Passanten alarmierten Feuerwehr: Wohnhaus in Brand

Freitag gegen 21 Uhr bemerkte ein 39-Jähriger den Brand eines Wohnhauses in Auen bei Villach. Sofort alarmierte er die Feuerwehr. Auch weitere auf der Südufer Straße fahrende Lenker riefen bei der Landesalarm- und Warnzentrale an. In kürzester Zeit standen 64 Mann von fünf Feuerwehren im Löscheinsatz, bei dem zur Wasserbeschaffung auch eine Tür aufgebrochen werden musste.