470er-Duo Vadlau/Mähr vor Hyeres auf Podest-Kurs!

Im Kite steht Alina Kornelli im Halbfinale, das unter den Rängen drei bis 14 ausgetragen wird. Sie hat nun die Chance, sich in zwei Semifinale einen der zwei noch offenen Startplätze für das Finale zu sichern. In der Formula Kite der Männer beendete Valentin Bontus die Woche als 22. In der 49er-Klasse haben Keanu Prettner/Jakob Flachberger nach ihrem guten Auftakt in die Goldflotte nicht weiter nachlegen können. Mit den Rängen 20/21/21 fiel das Duo in der Gesamtwertung auf den 19. Platz zurück.