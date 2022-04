Von Kelten, Hexen und jungen Maibaumkraxlern

Baum als Segen und Schutz auf Bauernhöfen

Im Salzburger Land entwickelte sich der Brauch zu einem alljährlichen Schauspiel, das Groß und Klein zusammenbringt. Während starke Burschen auf den Maibaum kraxeln, tanzen in Tracht gekleidete Mädchen rund um den Baum. In der Nacht auf den 1. Mai versuchen Burschen aus Nachbarorten den Maibaum zu stehlen. Gelingt ihnen der Streich nicht und sie werden von den Maibaumwächtern entdeckt, muss zur Strafe oft eine Kiste Bier gezahlt werden.Vor allem am Land werden auch kleine Maibäume privat aufgestellt. Während ein Maibaum vor den Ställen die Kühe milchreich machen soll, setzen andere Bauern ihren Baum, um die Tiere zu schützen, auf den hofeigenen Misthaufen.