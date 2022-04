Blinde Zerstörungswut sorgt für großen Ärger

Keine Lösung in Sicht

„Der Bogen ist überspannt. So wie sich die Situation derzeit darstellt, muss sich die Stadtgemeinde schon überlegen, ob Parkbänke überhaupt noch aufgestellt werden können“, beklagt Bürgermeister Reinhard Deutsch. Eine Lösung des Problems scheint nicht in Sicht. „Das Ausmaß der Schäden sagt alles über den IQ der Täter aus“, merkt der Stadtchef an. Er betont, dass gegen diesen ausufernden Vandalismus noch strenger vorgegangen werde.