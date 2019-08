Frontex: Misshandlung von Flüchtlingen gebilligt?

Schwere Vorwürfe gegen die EU-Grenzschutzbehörde Frontex: Interne Dokumente sollen belegen, dass die Agentur Gewalt und Misshandlungen an Flüchtlingen toleriert haben soll. Die Vorwürfe beziehen sich demnach unter anderem auf Grenzschutzpersonal in Bulgarien, Ungarn und Griechenland. So sei beispielsweise von „Hetzjagden mit Hunden“ oder „Attacken mit Pfefferspray“ die Rede.