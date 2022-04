Smartes Pflaster erleichtert Patienten das Leben

Durch Temperaturmessungen im Fünfminutentakt entsteht eine durchgängige Kurve, die den Verlauf der Körpertemperatur über den Messzeitraum anzeigt. Die Daten werden gespeichert und können automatisch in die elektronische Patientendokumentation übertragen werden, was weniger Aufwand für das Personal mit sich bringt. Zudem werden Patienten durch die regelmäßigen Messungen nicht in ihrer Ruhe gestört, wie nun eine klinische Prüfung der Med-Uni Graz bescheinigt.