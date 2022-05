„Deadcraft“: Zombie-Apokalypse der anderen Sorte

In einer Welt, die von einem tödlichen Virus schwer gezeichnet ist, muss Halbzombie Reid in „Deadcraft“ um sein Überleben kämpfen. „Dabei nutzt er nicht nur eine Axt, einen Rasentrimmer und alles andere, was er in die Hände bekommt, sondern baut auch seine eigenen Zombieanhänger an, um die Horden der Untoten zu bezwingen“, beschreibt der Entwickler die Rahmenhandlung.