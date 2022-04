Putins Geliebte soll Sieg über Ukraine verkünden

Auftritt am „Tag des Sieges“?

Doch der geschmackloseste Auftritt der Ex-Sportlerin steht möglicherweise noch bevor: Sie soll am 9. Mai, dem „Tag des Sieges“, in Moskau die Eroberung der Ukraine verkünden. Am selben Tag kapitulierte auch Hitler-Deutschland vor der Sowjetunion bedingungslos, was den Zweiten Weltkrieg in Europa beendete.