Jetzt landen Putins Töchter auf Sanktionslisten

Ein wesentlicher Grund für die weitere Verschärfung und Ausweitung der Maßnahmen liegt in den Gräueltaten im Kiewer Vorort Butscha begründet. Die Strafmaßnahmen richten sich daher nun auch gegen die erwachsenen Kinder des russischen Präsidenten und die Tochter von Außenminister Lawrow, sowie den früheren russischen Staatschef Dmitri Medwedew und Premierminister Michail Mischustin. „Mit dieser Maßnahme werden sie vom US-Finanzsystem abgeschnitten und ihre Vermögenswerte in den Vereinigten Staaten eingefroren“, so das Weiße Haus.