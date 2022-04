25.000 Euro für ukrainische Kriegsopfer

Die Spende kommt der Unterstützung des Rotkreuz-Einsatzes in der Ukraine und den Geflüchteten in den Nachbarländern zugute. Zusätzlich hilft das Rote Kreuz Burgenland auch direkt. Kürzlich fuhr ein Hilfstransport unter der Leitung von Geschäftsführer Thomas Wallner mit 200 Feldbetten, Decken, Kopfkissen, Handtüchern, Essbesteck und Hygieneartikeln von der Landesverbandszentrale in Eisenstadt nach Győr in Ungarn.