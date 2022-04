4:3! Österreich schlägt bei B-WM auch Norwegen

Österreichs Eishockey-Frauen haben am Mittwoch den zweiten Sieg im zweiten Spiel bei der B-WM in Angers/Frankreich geschafft! Drei Tage nach dem 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen gegen die Niederlande musste die Mannschaft von Teamchef Jari Risku erneut Überstunden schieben, um Norwegen schlussendlich mit 4:3 nach Verlängerung zu bezwingen. Anna Meixner gelang dabei schon nach 40 Sekunden in der Overtime der umjubelte Siegestreffer.