Wen die Grünen jetzt noch prüfen wollen

In der Inseratenaffäre wird das Eis für die Vorarlberger Volkspartei immer dünner - doch in Niederösterreich ist offenbar wieder einmal alles halb so wild. Aus dem geforderten U-Ausschuss wurde, wie berichtet, eine Sonderprüfung der ÖVP. Dieser sieht man dort betont gelassen entgegen. Wenn da nicht die Grünen wären.