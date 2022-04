Alkolenker baut Unfall - und Mama will „helfen“

Mutter an Unfallstelle

Als die Polizei zu der Unfallstelle kam, befand sich auch die Mutter des vermutlichen Unfallverursachers, eine 51-Jährige aus Enns, vor Ort. Die Frau gab gegenüber den Beamten an, das Fahrzeug gelenkt zu haben. Aufgrund der Spurenlage war jedoch schnell klar, dass ihr 29-jähriger Sohn, der keine Lenkberechtigung besitzt und durch Alkohol beeinträchtigt war, den PKw gelenkt haben dürfte. Der Alkotest ergab 1,28 Promille. Weiters befand sich in diesem Fahrzeug noch ein 26-Jähriger aus Enns.