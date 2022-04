Mann nahm Polizist in Würgegriff: Spital!

Mit einem verletzten Polizisten endete ein wilder Einsatz in einem Mehrparteienhaus in Altlengbach im Bezirk St. Pölten. Ein 34-Jähriger beschimpfte zunächst die anwesenden Beamten und schrie sie an, ehe er einen von ihnen plötzlich in den Würgegriff nahm. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es ihnen, den Mann festzunehmen.