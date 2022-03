Schallenberg zurückhaltend bei EU-Energieembargo

Schallenberg verwies darauf, dass es in der Privatindustrie bereits Embargos gegen Russland gebe. Man müsse aber realistisch sein. „Österreich kann nichts ausschließen“, so wie man auch einen SWIFT-Ausschluss Russlands nicht ausgeschlossen habe. „Wir sind noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt“, sagte der Schallenberg in Hinblick auf die EU-Sanktionen gegen Russland, derzeit werde gerade an einem vierten Sanktionenpaket gearbeitet. Erneut verurteilte der Außenminister den „brutalen Angriff“ Russlands und Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht. „Dies ist ein dunkler Moment für Europa“, sagte er.