Klagenfurt Flughafen: Tag X und Ryanair-Comeback

Welch Zufall aber auch! Heute soll in der Sitzung des Aufsichtsrats der Kärntner Beteiligungsverwaltung entschieden werden, ob das Land die sogenannte Call-Option zieht. Ob der Klagenfurter Flughafen also wieder mehrheitlich an das Land fallen soll. Und genau um diesen Tag X herum tauchen Informationen auf, wonach es schon bald ein Comeback der Ryanair in Klagenfurt geben könnte.