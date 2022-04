NBA: Pelicans gleichen aus, Nuggets-Hoffnung lebt

Die New Orleans Pelicans haben in der Play-off-Serie der NBA gegen den großen Favoriten Phoenix Suns überraschend ein zweites Mal ausgeglichen. Die Pelicans gewannen ihr Heimspiel am Sonntag 118:103 und haben nun wie die Suns zwei Siege. Für den Einzug ins Halbfinale der Western Conference werden vier Erfolge benötigt. Als bestes Team des Grunddurchgangs galten die Suns vor Beginn der Serie als haushoher Favorit.