„Wir wollen, dass wieder Ruhe einkehrt“

Dann startete unter Trainer Thomas Hofer ein Erfolgslauf. In vier Saisonen bis 2018/19 standen zwei Titel, ein zweiter und ein dritter Platz in der Regionalliga West zu Buche. Anif war Salzburgs bestes Amateurteam, für Kicker wie Greil, Weberbauer, Reiner, Wallner Sprungbrett in die 2. Liga – dort, wo Anif aus Infrastrukturgründen nie hinkam. Mit Hofers Abschied begann ein Umbruch. „Wir hatten mit Raphael Ikache einen Trainer, mit dem wir langfristig geplant haben. Aber er ist dann in den Red-Bull-Nachwuchs abgewandert“, analysierte Obmann Norbert Schnöll. Der nun mit Georg Hauthaler (sieben Monate) und mit Bernhard Kletzl (elf Monate) zwei Trainer vor die Tür setzte. Der Rauswurf Kletzls zuletzt kam überraschend. Nicht für Schnöll: „In fünf Frühjahrsspielen nur fünf Punkte – für uns war da keine Entwicklung erkennbar.“