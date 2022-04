29:38 in Rumänien: ÖHB-Frauen verpassen EM-Ticket

Österreichs Handballnationalteam der Frauen hat die Sensation in Rumänien und damit die EM-Teilnahme verpasst. Die ÖHB-Auswahl verlor am Sonntag das abschließende Qualifikationsspiel in Ramnicu Valcea gegen die Gastgeberinnen mit 29:38 (13:19) und beendete die Qualifikationsgruppe 2 hinter Dänemark (12 Punkte) und Rumänien (7) mit fünf Zählern auf Rang drei.