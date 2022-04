Nach Brand in St. Georgen: Wohl technische Ursache

Gegen 5.45 Uhr wurden am Freitag die Floriani alarmiert - ein Stadel in St. Georgen bei Salzburg (Flachgau) stand in Vollbrand. Mehrere Stunden kämpften die Feuerwehren aus vier Gemeinden gegen die Flammen an. Floriani aus Bürmoos, St. Georgen, Oberndorf und Lamprechtshausen konnten ein Übergreifen auf die Nachbargebäude verhindern. Nach mehreren Stunden gab es schließlich „Brand aus!“.