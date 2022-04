Großbrand in St. Georgen - Stadel in Flammen

Das Feuer brach in einem Stadel in der Tischlerstraße (Ortsteil Eching) mitten im Zentrum aus. Gegen 5.45 Uhr wurden die Floriani alarmiert. Als die EInsatzkräfte eintrafen, stand der Dachstuhl des Gebäudes schon völlig in Flammen. Insgesamt waren 110 Einsatzkräfte der Feuerwehren Bürmoos, St. Georgen, Oberndorf und Lamprechtshausen vor Ort.