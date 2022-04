Polizei sucht jetzt diesen mutmaßlichen Einbrecher

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Puch am 7. März hat nun die Polizei ein Fahndungsfoto des mutmaßlichen Täters veröffentlicht und bittet die Bevölkerung um Hinweise. Damals hatte ein Zeuge die Tat beobachtet und den Einbrecher bis zur S-Bahn-Station verfolgt. Dort konnte die Polizei Bilder der Überwachungskameras sichern.