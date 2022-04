Die Blue Devils „müssen hart arbeiten“

Um am Sonntag (14) beim Aufeinandertreffen mit den Styrian Bears in Graz - die anders als die Vorarlberger ihre beiden Spiele gewinnen konnten - bestehen zu können, hatten die Blue Devils nun zwei Wochen Zeit, um an ihrem Mindset zu feilen. „Wir müssen auf uns selbst schauen und hart arbeiten, dann werden wir erfolgreich sein“, ist sich Fitzgerald sicher.