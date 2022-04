Ukrainekrieg reißt bei Senioren alte Wunden auf

Stichwort Demenz: Sie warnen, dass da ein gesellschaftlicher Tsunami kommt.

Was viele unterschätzen: Ein Drittel der über 95-Jährigen ist dement. Und diese Altersgruppe wächst derzeit enorm an. Gleichzeitig fehlen uns die Fachärzte. Die Zahl der Demenzerkrankungen hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren verdoppelt, die Anzahl der Betten wurde hingegen reduziert. Wir suchen für unsere Abteilungen dringend Gerontopsychiater, Neurologen und Internisten.