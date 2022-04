Leiche in Zelt: Identität des Toten weiter Rätsel

Völlig unklar ist nach wie vor die Identität jener Leiche, die am Donnerstagabend von Wanderern im Bereich der Martinswand in Tirol in einem Zelt entdeckt worden war. Eine Obduktion brachte keine Aufschlüsse darüber. Es soll sich aber um einen Kletterer gehandelt haben, da beim Fundort diverse Utensilien gefunden wurden.