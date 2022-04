ARM-Börsengang: Softbank will Kontrolle behalten

Verkauf an Nvidia ist gescheitert

Softbank hatte sich für einen Börsengang von ARM entschieden, nachdem der Verkauf der Tochter an den Branchenriesen Nvidia im Februar geplatzt war. Die Japaner hatten ARM 2016 für rund 32 Milliarden Dollar (29 Milliarden Euro) übernommen. Bloomberg zufolge hofft Softbank, beim Börsengang von ARM eine Bewertung von mindestens 60 Milliarden Dollar zu erzielen. Das wäre deutlich mehr als die 40 Milliarden, die der Verkauf an Nvidia ursprünglich hatte einbringen sollen.