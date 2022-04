Sobotka ist von Kurz-Kurs weiterhin überzeugt

„Ich gebe euch ein Versprechen: Die Veränderung, die hier vor zwei Jahren begonnen hat, die wird mit dem heutigen Tag nicht enden“, schrieb Sobotka im „Österreichischen Jahrbuch für Politik 2021“ der Politischen Akademie der ÖVP. Er war in diesem Jahr für die Einführung in das 656 Seiten dicke Werk zuständig, das am Freitag präsentiert wurde. Sein Leitartikel „Veränderung schafft Hoffnung. Die Ära Kurz“ behandelt, warum es für die ÖVP keinen Weg zurück in schwarze Zeiten geben könne. Kurz habe Kampfgeist bewiesen, den man ihm kaum ansehe. „Zu höflich, zu freundlich, zu entspannt und zu unprätentiös ist sein Auftreten und die Art seiner Begegnung“, ist zu lesen. Der ehemalige Bundeskanzler hat laut Sobotka die Politik „klar verändert“.