„Feuerwehraktion“ gegen Teuerung im Wohnbau

„Die Lage ist katastrophal. Daher muss unmittelbar gehandelt werden, sonst kommt es zu einem Baustopp. Dann stehen Baustellen still, Leute verlieren ihre Arbeit und es kann kein sozialer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden“, beschreibt Wohnbaureferent LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ) die Folgen der Teuerung beim sozialen Wohnbau in Oberösterreich: „Das würde zu großen Verwerfungen auf dem Markt führen!“ Was tut der Wohnbaupolitiker dagegen? Und was wird das für die Mieten heißen?