Lila Moss fand Mama Kate „alt und langweilig“

Lila Moss fand Mama Kate früher „alt und langweilig“

Im Interview plauderte die Model-Beauty unter anderem auch über ihr Leben mit Mama Kate Moss. Ihr erstes Wort sei demnach „Nazzi“ gewesen - ein kindlicher Ausdruck für Paparazzi. Sie habe zwar registriert, dass die Fotografen „aus irgendeinem Grund an ihr interessiert sind“, schilderte Lila. Dennoch habe sie lange nicht begriffen, wie berühmt ihre Mutter tatsächlich ist. Erst im Alter von 8 Jahren habe sie ein Aha-Erlebnis gehabt, erzählte sie. „Da ging ich in eine weiterführende Schule und jeder meinte: ,Oh, deine Mama ist Kate Moss!‘ Man hat nicht wirklich einen Filter, wenn man jünger ist, und ich antwortete nur: ,Wie könnt ihr wissen, wer sie ist? Sie ist alt! Sie ist alt und langweilig!‘“, lachte Lila Moss.