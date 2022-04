WHO gibt grünes Licht für Covid-Pille von Pfizer

Die Tabletten des US-Pharmakonzern Pfizer sind seit Ende Jänner in der EU bedingt zugelassen. Nun ist die Empfehlung der WHO die Grundlage für Zulassungen in vielen weiteren Ländern, die keine eigene Regulierungsbehörde für Arzneimittel haben. Paxlovid soll in der Frühphase der Sars-CoV-2-Infektion vor schweren Verläufen schützen, konkret die Virusvermehrung im Körper hemmen. Laut WHO-Expertenrat ist das Medikament für Menschen mit Vorerkrankungen, Betagte und Ungeimpfte empfohlen.