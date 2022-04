Keine Abnehmer für Millionen Corona-Impfungen

Abgelaufene Vakzine nicht sofort entsorgt

Was nicht verwendet wird, wird gespendet. Das geht aber nur mit Vakzinen, „die in den Empfängerländern noch gut verwendet werden können“, so das Gesundheitsministerium. Bisher hat Österreich 5,428.020 Dosen gespendet, davon 3,803.200 bilateral und 1,624.800 über die GAVI/COVAX-Initiative für arme Länder. Weitere Spenden seien aktuell in Vorbereitung, heißt es.