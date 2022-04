Studie bestätigt: Ivermectin bei Corona unwirksam

WHO und EMA gegen Einsatz des Medikaments

Schon in der Vergangenheit kamen Meta-Analysen, die einzelne Studien und Laborexperimente zusammenfassten, zu keinem eindeutigen Ergebnis über einen angeblichen Nutzen von Ivermectin. Bis heute sprechen sich außerdem die Weltgesundheitsorganisation (WHO), das Robert-Koch-Institut (RKI) sowie die Europäische Arzneimittelagentur (EMA) gegen den Einsatz des Medikaments in der Pandemie aus. Bei falscher Dosierung kann das Mittel hochgiftig sein.