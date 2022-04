Österreichs NFL-Hoffnung: „Der Puls wird höher“

Der Tag X naht in großen Schritten. Von 28. bis 30. April steigt in Las Vegas der NFL-Draft, bei dem die Teams der Football-Milliarden-Liga ihre zukünftigen Asse wählen. Eines funkelt heuer in Rot-Weiß-Rot: Bernhard Raimann! Der 2-m-Schrank wird - anders als „unsere“ bisherigen NFL-Kicker Toni Fritsch, Toni Linhart und „Ray“ Wersching - ziemlich sicher gedraftet, einige sehen den Steinbrunner sogar als potenziellen Erstrunden-Pick. „Ich denke eher Runde zwei“, meinte Austro-Verbandsboss und NFL-Experte Michi Eschlböck kürzlich zur „Krone“, „aber lassen wir uns überraschen!“