Gelingt heimischem Footballtalent Sportgeschichte?

Der Name Bernhard Raimann ist in Österreich bisher vor allem eingefleischten American-Football-Fans ein Begriff. In den USA steht der 24-Jährige nun kurz vor dem großen Karrieresprung: Der Offensive Tackle wird beim Draft der National Football League (NFL) Ende April hoch gehandelt. In den Notizblöcken der NFL-Scouts ist sein Name jedenfalls weit oben zu finden, er gilt als potenzieller Erstrunden-Pick. Damit würde er österreichische Sportgeschichte schreiben.