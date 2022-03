NFL Combine: Heimisches Football-Talent überzeugt

Das österreichische Football-Talent Bernhard Raimann hat am Freitag (Ortszeit) beim Scouting Combine der National Football League (NFL) in Indianapolis seinen Ruf als potenzieller Erstrunden-Pick im NFL-Draft Ende April untermauert. Der gebürtige Burgenländer überzeugte in Drills, im Sprint und in der Kraftkammer mit Athletik und Explosivität. Der 24-Jährige gilt als einer der besten Offensive Tackles seines College-Jahrgangs.