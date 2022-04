Nationalrat mit Besuchern aber ohne Selenskyj

Der Nationalrat tritt kommenden Mittwoch mit gelockerten Corona-Regelungen zusammen, die Galerie im Sitzungssaal in der Hofburg wird wieder für Besucher geöffnet. Darauf hat sich die Präsidialkonferenz des Nationalrats am Donnerstag verständigt, meldete die Parlamentskorrespondenz. Keinen Auftritt per Video wird hingegen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bekommen, es gab kein Einvernehmen dafür.