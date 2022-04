Oö Landespolitik gibt sich jetzt Verhaltenskodex

Wissen Sie was „Compliance“ ist? Es ist keine Schande, es nicht zu wissen. Es sind sozusagen die Spielregeln dafür, wie man sich im Berufsleben richtig verhält, vor allem, wenn es darum geht, materiellen Versuchungen oder anderen unpassenden Verlockungen der Ausübung kleinerer oder größerer Macht aus dem Weg zu gehen. Solche Compliance-Regeln gibt es auch in Oberösterreichs Landespolitik seit langem - doch nun wurden sie zu einem Verhaltenskodex (oder „Benimmbuch“) für Landtagsabgeordnete zusammengefasst. Dieser Kodex gibt einen klaren Rahmen, wie wir im Landtag miteinander umgehen und arbeiten", fasst der Erste Landtagspräsident Max Hiegelsberger (ÖVP) zusammen. Doch was steht drin? Was ist Politikern und Politikerinnen im Land erlaubt und was verboten?