Koala „Millaa Millaa“ feiert 2. Geburtstag

Neuer Platz, neuer Zoo

Allerdings heißt es wohl bald Abschied nehmen: Es wird bereits ein Platz in einem neuen Zoo für „Millaa Millaa“ gesucht. Wohl noch dieses Jahr tritt sie ihre Reise an. „Bis es so weit ist, haben die Besucherinnen und Besucher allerdings noch genug Zeit, das Koala-Mädchen im Tiergarten Schönbrunn zu besuchen“, so Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck.