Befragungstermin gibt Garagengegnern Auftrieb

Jetzt ist es fix: Es wird eine Bürgerbefragung zum Ausbau der Mönchsberggarage in der Stadt Salzburg geben. Diese wird aber vermutlich wenig Einfluss auf die bereits getroffene Entscheidung zum Ausbau haben. Vielleicht auch deshalb verwandelt sich der Mozartplatz in den kommenden drei Tagen in ein Protestcamp.