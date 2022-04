Quer durch die Stadt gegen Ausbau unterschrieben

Aus Nonntal kamen nur circa 550 Unterschriften

Eine Auswertung aller 5074 Unterschriften für die Bürgerbefragung zeigt, dass dem nicht so ist. Für die Abstimmung – und damit gegen die Garage – wurde in vielen unterschiedlichen Stadtteilen unterschrieben (siehe Grafik). Auch weit vom Mönchsberg entfernte Stadtteile wie Liefering oder Aigen kommen auf nennenswerte Anteile an den Unterschriften.