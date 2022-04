Kino-Adaption zu SEGAs „Streets of Rage“ geplant

Nach dem Erfolg der „Sonic The Hedgehog“-Filme will SEGA offenbar mit dem Beat‘em up „Streets of Rage“ einen weiteren Videospielklassiker auf die Leinwand bringen. Das Drehbuch dazu soll einem Exklusivbericht zufolge niemand Geringeres als „John Wick“-Schöpfer Derek Kolstad liefern.