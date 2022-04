Bürgermeister Klitschko sorgt sich vor Atomwaffen

UNO rechnet momentan nicht mit Waffenruhe

Indessen sieht der UNO-Nothilfekoordinator Martin Griffiths wenig Chancen für einen baldigen Waffenstillstand in der Ukraine. „Im Moment zeichnet sich keine Waffenruhe am Horizont ab“, sagte Griffiths am Montag am Sitz der Vereinten Nationen in New York.