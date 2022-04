Russische Großoffensive: Heftige Kämpfe in Lugansk

Die große russische Militäroffensive im Osten der Ukraine hat ukrainischen Angaben zufolge nun in der Region Lugansk gestartet. In der Kleinstadt Kreminna sei die russische Armee in der Nacht auf Montag „mit einer riesigen Menge an Kriegsmaterial einmarschiert“, teilte der ukrainische Gouverneur von Lugansk, Serhij Hajdaj, am Montag auf Facebook mit.