So tappen Sie im Netz nicht in die Falle

Gedankenlos klickt sich Mario B. (Name geändert) durch das Netz. Er ist auf der Suche nach einer Konsole, die seit Monaten ausverkauft scheint. Es sollte ein Geschenk für seinen Sohn werden, so der Niederösterreicher. Und siehe da, plötzlich wird B. fündig. Ein Online-Shop bietet das rare Spielgerät tatsächlich an. Dass B. das Internetportal nicht kennt, ist ihm in dem Moment egal. Die Freude, seinem Buben ein Leuchten in die Augen zu zaubern, überwiegt und lässt ihn jegliche Vorsicht vergessen.