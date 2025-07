Durchblick bei den Betriebskosten

In diesem Zuge ruft die Arbeiterkammer außerdem zu einer Umfrage über die Preisentwicklung bei Mieten und Betriebskosten auf. Der Bedarf an leistbaren Wohnen in Kärnten ist groß. Teilweise verschlingen Miete und Betriebskosten bereits 40 bis 50 Prozent des Einkommens. „Wir schauen hier nicht tatenlos zu. Mit der Erhebung der Wohnkosten analysieren wir gemeinsam mit dem Forschungsinstitut Joanneum Research die Preisentwicklung und nehmen die Ergebnisse als Basis für unsere Forderungen zur Entlastung aller Kärntner“, so Kärntens AK-Präsident Günther Goach.